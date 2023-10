Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę stworzenia koalicji? Tak twierdzi dziennikarz Onet.pl Andrzej Gajcy.

Zgodnie z wynikami exit poll i late poll Prawo i Sprawiedliwość zwycięża w wyborach parlamentarnych, ale nie uzyskuje większości zdolnej do utworzenia rządu. Ten uda się najprawdopodobniej stworzyć natomiast koalicji złożonej z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy.

Wiele wskazuje jednak na to, że PiS zechce podjąć próbę stworzenia swojej koalicji. Informuje o tym dziennikarz serwisu Onet.pl, Andrzej Gajcy, który zamieścił wymowny wpis w serwisie społecznościowym Twitter.

Zdaniem dziennikarza w partii nie czekają na oficjalne wyniki wyborów i już rozpoczęto sondowania potencjalnego koalicjanta. Ma być Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli odłam Trzeciej Drogi.

– PiS nie czeka na oficjalne wyniki i sonduje PSL jako ew. koalicjanta – napisał Gajcy, który dodał, że Jarosław Kaczyński może zaproponować Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi fotel szefa rządu. – Stary PSL by się nie wahał. A co zrobi nowy? – pyta dziennikarz.

PiS nie czeka na oficjalne wyniki i sonduje PSL jako ew. koalicjanta. Ciekawe co zrobi @KosiniakKamysz jeśli Jarosław Kaczyński na stół położy fotel premiera, kilka resortów i kilka ważnych spółek? Stary PSL by się nie wahał. A co zrobi @nowePSL?