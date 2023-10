Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, zabrał głos po fatalnym wyniku swojego ugrupowania w wyborach parlamentarnych. Wskazuje na to powyborczy sondaż exit poll.

Konfederacja, zgodnie z wynikiem w sondażu exit poll, uzyskała zaledwie 6,2% głosów. To daje tej formacji tylko 12 mandatów. Warto przypomnieć, że przedwyborcze sondaże dawały Konfederacji od 8% aż do kilkunastu.

Głos po wyborczej klęsce Konfederacji zabrał Sławomir Mentzen, jej lider. – Ten wynik, który właśnie zobaczyliśmy to tylko exit poll. Sondaż, przeprowadzony na dużej próbie, w dniu wyborów, ale tylko sondaż. Stąd końcowy wynik może się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to pokazuje, że nam się nie udało. Uzyskaliśmy wynik niższy, niż ktokolwiek się spodziewał – napisał Mentzen.

– Mieliśmy wywrócić stolik. Nie udało nam się to. W pewnym momencie zaczął się on trochę chwiać, ale niestety dalej stoi, a PiS, PO, Lewica i PSL dalej przy nim siedzą. To nie jest porażka naszej idei. Ta jest słuszna, niezmienna i kiedyś na pewno wygra. To nie jest porażka naszych diagnoz, czy proponowanych rozwiązań, czas już przecież tyle razy pokazał, że mieliśmy rację. To jest po prostu kolejna nasza przegrana bitwa, w naszej walce o wolną, dumną i bogatą Polskę – dodał.

Mentzen o wyniku wyborów

– Przed nami kolejna kadencja sejmu. Jeszcze nie wiemy, ilu będziemy mieli w niej posłów. Możliwe, że będziemy w stanie wpłynąć na wynik niektórych głosowań. Na pewno będziemy w stanie zwracać uwagę opinii publicznej na niektóre działania rządu, wywierać presję, by się powstrzymał – napisał polityk.

Na koniec padły ważne słowa. – Czuje się odpowiedzialny za ten wynik. Przez ostatni rok dałem z siebie wszystko, ale okazało się, że było to zdecydowanie za mało. Wiele razy, gdy ktoś mnie pytał, co było największą porażką w moim życiu, odpowiadałem, że ta dopiero przede mną. Być może wreszcie nadszedł ten dzień, który mogę nazwać największą porażką w moim życiu. Gdy emocje opadną, na spokojnie zastanowię się co z tym zrobić i jakie wnioski wyciągnąć – podsumował.

