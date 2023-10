Ogromna niespodzianka – tak można podsumować wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, jednak rezultat niektórych komitetów jest zdumiewający…

W niedzielę, 15 października, odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Chwilę po zamknięciu lokali wyborczych pojawiły się pierwsze, wstępne wyniki głosowania.

Zgodnie z prognozami przedwyborczych badań sondażowych wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem – 36,8 proc. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. A „podium” z bardzo dobrym wynikiem zamyka Trzecia Droga – 13 proc. Do Sejmu wejdzie także Lewica – 8,6 proc. , oraz – i jej wynik jest chyba największym zaskoczeniem – Konfederacja – proc. 6,2 proc.

Najistotniejsze jednak, że wszystkich ekspertów zaskoczyła ogromna frekwencja, która zdecydowanie przekracza wstępne, przedwyborcze prognozy. To z kolei sugeruje, aby do wyników wyborów podchodzić z wielką ostrożnością.

To co kluczowe po godz. 21 to informacja jaki był procent odmów odpowiedzi w exit poll. Jeśli wysoki (np. 10%-20%) to wyniki predykcji mogą sporo różnić się od wyników podanych przez PKW.