Nowa odsłona konfliktu handlowego USA z Chinami. W poniedziałek Donald Trump zapowiadał ruch zaostrzający cła na towary z tego kraju. Dziś potwierdzono, że taryfy osiągną rekordowy poziom…

Przypomnijmy, że Donald Trump w ostatnich tygodniach wdraża politykę drastycznego zaostrzania polityki celnej wobec wielu państw. Wśród nich, na celowniku Waszyngtonu, znalazły się Chiny.

4 marca taryfy USA osiągnęły 20 proc. Trump tłumaczył wówczas, że powodem drastycznego wzrostu stawek celnych są niedostateczne wysiłki chińskiego rządu w walce z rozprzestrzenianiem się fentanylu. Narkotyk odpowiada za śmierć ponad 100 tys. Amerykanów.

Trwa wielki konflikt handlowy USA z Chinami. Tyle będą wynosić nowe cła

2 kwietnia prezydent USA ustalił cła dla 185 państw. Przy okazji podniósł stawkę dla Chin o 34 proc., co łącznie dawało 54 proc. Pekin nie poddał się jednak i błyskawicznie odpowiedział tym samym. Trump zareagował mocnym wpisem w mediach społecznościowych, zapowiadając dalsze kroki, które w jego opinii, mają przywrócić silną pozycję gospodarczą USA.

„Wczoraj Chiny nałożyły retorsyjne cła w wysokości 34 proc., oprócz już rekordowo wysokich ceł, niepieniężnych barier handlowych, nielegalnego subsydiowania firm oraz długoterminowej, masowej manipulacji walutowej” – podkreślił w poniedziałek.

„Mimo mojego ostrzeżenia, że każdy kraj, który odpowie na działania USA dodatkowymi cłami, ponad swoje już istniejące i długotrwałe nadużycia celne wobec naszego kraju, spotka się natychmiast z nowymi, znacznie wyższymi cłami, przekraczającymi te wcześniej nałożone” – dodał.

We wtorek informację o podwyższeniu cła na chińskie towary do poziomu 104 proc. potwierdziła rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt. Chiny zapowiadają odwet. – Jeśli USA będą trwać w uporze, strona chińska będzie walczyć do końca – poinformował chiński resort handlu.

Chiny nie wycofały swoich ceł odwetowych, czego żądał Donald Trump, wobec tego Stany Zjednoczone podnoszą cła na Chiny do 104%. — Łukasz Bok (@LukaszBok) April 8, 2025

🇺🇸🇨🇳

Cła USA na Chiny w wysokości 104 proc. wejdą w życie o północy czasu wschodniego (czyli o 6 czasu polskiego), co potwierdzili urzędnicy Białego Domu – @PAPinformacje pic.twitter.com/l8EoBs0qrV — WarNewsPL (@WarNewsPL1) April 8, 2025

