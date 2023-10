Cała Polska żyje dramatem, który miał miejsce w połowie września na autostradzie A1, w którym zginęły trzy osoby. Służby wciąż szukają kierowcy BMW. Reporterzy „Faktu” dotarli do nowych, nieoficjalnych ustaleń. Możliwe, że poszukiwany mężczyzna nie zostanie postawiony przed polskim sądem.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w sobotę, 16 września na autostradzie A1. Wieczorem na odcinku trasy w okolicy Sierosławia (woj. łódzkie) doszło do wypadku, a następnie pożaru auta marki KIA, w którym zginęła trzyosobowa rodzina (Martyna, Patryk i ich 5-letni synek Oliwier).

Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mógł się przyczynić kierowca BMW, który odjechał z miejsca zdarzenia. Świadkowie wskazują, że auto pędziło z ogromną prędkością. Prokuratura Okręgowa podjęła śledztwo w tej sprawie.

Nowe ustalenia ws. kierowcy BMW. Jeżeli to się potwierdzi, może uniknąć odpowiedzialności

Wkrótce okazało się, że poszukiwany kierowca BMW – Sebastian Majtczak (za którym wystawiono list gończy) przebywa już poza granicami naszego kraju. Do nowych ustaleń w tej sprawie dotarli reporterzy „Faktu”.

Z ich ustaleń wynika, że polskie służby wiedzą, gdzie znajduje się kierowca BMW. Problemem jest jednak kwestia „ściągnięcia” mężczyzny do naszego kraju. Okazuje się, że przebywa on w państwie, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji. Stąd też, nie można zmusić tego kraju do wydania obywatela w ręce naszych służb. Niestety, z ustaleń reporterów wynika wprost, że istnieje możliwość, iż mężczyzna nie stanie przed sądem w Polsce.

Policjanci z VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi poszukują Sebastiana Majtczaka, lat 32, ostatnio zamieszkałego w Łodzi. Poszukiwany na podstawie listu gończego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Poszukiwany za przestępstwo z art. 177 par 2 KK https://t.co/LjIxmAhSIu pic.twitter.com/6YuEp7N1aR — Łódzka Policja (@policja_lodzka) September 29, 2023