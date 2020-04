W czwartek w drodze głosowania posłowie zdecydowali, że ustawa antyaborcyjna trafi do dalszych prac w komisji zdrowia oraz komisji polityki społecznej i rodziny. Pod projektem podpisało się ponad 830 tys. obywateli i skierowano go do Sejmu jeszcze jesienią 2017 r.

Ustawa antyaborcyjna trafiła pod głosowanie około godziny 14:00. Za odrzuceniem projektu głosowało 187 posłów, przeciwko było 254, a 10 posłów wstrzymało się od głosu. W głosowaniu o skierowanie projektu do drugiego czytania bez odsyłania do komisji przeciwko było 375 posłów, za 68 posłów, a 7 wstrzymało się od głosu.

Ustawa antyaborcyjna zakłada zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Projekt, pod którym podpisało się ponad 830 tys. obywateli, został złożony w Sejmie jesienią 2017 r. W wyniku dzisiejszego głosowania trafi do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W środę projekt uzasadniała w Sejmie Kaja Godek. „Rozmawiamy o tym, czy w Polsce można kroić żywcem ludzi na kawałki, bez znieczulenia. Rozmawiamy o tym, czy w Polsce można dusić niewinne dziecko przedwczesnym porodem. A potem odkładać gdzieś w sali porodowej (…) i czekać aż godzinami będzie umierało, aż się zadusi. I to jest meritum tej ustawy: wykreślenie możliwości zrobienia czegoś takiego dziecku, dlatego że jest niepełnosprawne.” – mówiła.

Źr. polsatnews.pl