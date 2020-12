W piątek po południu wykryta została usterka w samolocie Polskich LInii Lotniczych LOT. Maszyna, która leciała z Warszawy do Zurychu, musiała wylądować na Okęciu, a pasażerowie przenieśli się do innego samolotu.

Usterka w samolocie LOT została wykryta na krótko po starcie z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Piloci zdecydowali, że nie będą ryzykować. Maszyna została zawrócona i ponownie wylądowała na Okęciu. Tam pasażerowie przenieśli się do innego samolotu, którym mogli polecieć do Zurychu.

Jeszcze w piątek rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że usterka nie była sytuacją awaryjną. „Piloci zauważyli, że samolot ma drobną usterkę sprzętową. Podjęli decyzję o zawróceniu do portu, w którym można ją usunąć. Samolot wraca właśnie do Lotniska Chopina w Warszawie. Nie jest to usterka, która wywołuje sytuację awaryjną. To bardziej lądowanie nieplanowe” – powiedział.

Czytaj także: W domu znaleźli arsenał. Miała być zwykła interwencja

Źr.: WP