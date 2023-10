Szokujące zachowanie na Marszu Miliona Serc organizowanym przez opozycję. Do sieci trafiło zachowanie jednego z uczestników.

Do sieci trafił film, na którym widać zachowanie jednego z uczestników Marszu Miliona Serc. Zarejestrowana została jego rozmowa z dziennikarzem TVP, który postanowił zamieścić kilka słów z mężczyzną uczestniczącym w demonstracji.

Adrian Borecki, dziennikarz TVP, usłyszał wiele gorzkich słów. – J**** PiS – krzyczał uczestnik marszu w stronę Boreckiego i wymachiwał środkowym palcem dając do zrozumienia, że nie pała sympatią do partii rządzącej.

– Masz miłość, to jest moja miłość dla Was – wykrzykiwał po chwili. Adrian Borecki zwrócił się do mężczyzny i przyznał, że będzie się za niego modlił. Wtedy uczestnik marszu zachował się w dość przerażający sposób.

Mężczyzna, zmieniając ton głosu, powiedział, by dziennikarz jednak się za niego modlił. Internauta, który udostępnił nagranie w sieci nazwał zachowanie uczestnika marszu „uwolnieniem demona”. – Jeden z fajnopolaków uwolnił dzisiaj demona – napisał użytkownik o nicku Antyfoliarz.

Jeden z fajnopolaków uwolnił dzisiaj demona xD pic.twitter.com/Cn5gTAVX5s — Antyfoliarz.pl (@Antyfoliarz666) October 1, 2023

