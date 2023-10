Zaskakująca sytuacja podczas meczu La Liga. Gavi, młodziutki piłkarz FC Barcelony, nie bał się zwrócić uwagi Robertowi Lewandowskiemu. Wszystko nagrały kamery.

Gavi to jeden z największych talentów FC Barcelony. 19-latek przebojem wszedł do pierwszej drużyny Blaugrany i wywalczył miejsce w podstawowej jedenastce Dumy Katalonii. Nie oddaje go do dziś.

Okazuje się, że Gavi czuje się w zespole na tyle pewnie, że… nie boi się w ostrych słowach zwrócić uwagi największym gwiazdom FC Barcelony. Co ciekawe, przekonał się o tym reprezentant Polski, czyli Robert Lewandowski.

Kamery telewizji DAZN uchwyciły moment, jak Gavi podczas ligowego meczu z Sevillą FC zwraca uwagę kapitanowi reprezentacji Polski. Młodziutki Hiszpan był wściekły na zachowanie Lewandowskiego podczas starcia z rywalem.

– Cholera, Robert. Nie tego tam potrzebujemy, do cholery. Człowieku! – rzucił Gavi w stronę Roberta Lewandowskiego. Zachowanie młodego piłkarza uchwyciły kamery.

DAZN captured a scene during the match in Seville where Gavi was furious with Lewandowski:



“F***er! You have to do better! You have no right to make this mistake! Fu**** man!"



The leadership attitude that emerges from the little one



🎥– @DAZN_ES pic.twitter.com/GeAdeO0TCG