Sprawa śmierci Magdaleny Żuk już niemal cztery lata temu zainteresowała całą Polskę. 27-latka wyjechała do Egiptu, gdzie zginęła w okolicznościach, które do dziś nie zostały ostatecznie wyjaśnione. Jej sprawą zamierza zająć się Patryk Vega.

Sprawą śmierci Magdaleny Żuk żył cały kraj. 27-latka cztery lata temu wyjechała na wakacje do Egiptu. Początkowo miał z nią jechać chłopak, jednak okazało się, że jego paszport nie był ważny wystarczająco długo. Kobieta po tym, jak dotarła do Marsa Alam, zaczęła dziwnie się zachowywać. Jej stan się pogarszał i ostatecznie trafiła do szpitala, gdzie wyskoczyła z drugiego piętra. Zmarła 30 kwietnia 2017 roku.

Jej sprawa nie została do końca wyjaśniona. Teraz zamierza zająć się nią Patryk Vega. Reżyser w ostatnim czasie poświęcił się filmom dokumentalnym, jego produkcja pt. „Oczy diabła” opowiadająca o handlu dziećmi, została udostępniona na YouTube, gdzie zyskała miliony wyświetleń. Twórca dociera w nim między innymi do handlarza dziećmi oraz matki, która po urodzeniu zamierza swoje dziecko sprzedać.

Patryk Vega zajmie się sprawą Magdaleny Żuk

Teraz Patryk Vega zaapelował do internautów o zbiórkę materiałów do filmu na temat Magdaleny Żuk. „Rozwikłajmy razem tajemnicę jej śmierci. Stwórzmy największe śledztwo internautów w historii naszego kraju. Przeprowadźmy dochodzenie na dwóch kontynentach. Poskładajmy w całość dowody dotyczące jej śmierci, które zbierzemy w Egipcie i w Polsce. Jeśli masz jakąś informację, która może pomóc w rozwikłaniu śmierci Magdy, napisz do mnie” – mówił reżyser.

