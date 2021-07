Viki Gabor to, obok Roksany Węgiel, jedna z dwóch polskich wokalistek, które wygrały Eurowizję Junior. Jak się okazuje, artystka marzy o tym, by pojawić się także w „dorosłej” wersji Eurowizji. Czy to byłaby w końcu szansa na sukces dla naszego kraju?

Polska od lat nie radzi sobie zbyt dobrze w Konkursie Piosenki Eurowizji. W tym roku było podobnie. Nasz kraj reprezentował Rafał Brzozowski, który zajął 14. miejsce w półfinale i nie zakwalifikował się do finału imprezy. Trudno się więc dziwić, że od lat trwa dyskusja, kogo wysłać na konkurs, by Polska w końcu spisała się lepiej.

Wśród potencjalnych kandydatek coraz głośniej wymienia się między innymi Viki Gabor. Wokalista wygrała już Eurowizję Junior, rok po tym, jak tę samą imprezę wygrała Roksana Węgiel. W ostatnim czasie Kabor zaśpiewała na Polsat SuperHit Festiwalu 2021, gdzie wykonała między innymi hit „Ramię w ramie” w duecie z Kayah.

Po koncercie Viki Gabor w rozmowie z Płotkiem zdradziła, że marzy o występie na Eurowizji. „To jest moim marzeniem, nie ukrywam. Fajnie byłoby wystąpić! W tym roku Rosja… Uwielbiam tę piosenkę, kawałek jest dobry. Tegoroczny konkurs był super. Pamiętam, jak siedziałam z babcią i w nocy oglądałyśmy Eurowizję. Występowałam w Junior i myślę, że fajnie byłoby, gdybym mogła wystąpić w tej dla dorosłych. Jest to jedno z moich marzeń” – powiedziała.

Na swój ewentualny udział w Konkursie Piosenki Eurowizji Viki Gabor będzie musiała jednak trochę poczekać. Aby wystąpić, wokalistka musi mieć ukończone 16 lat. Oznacza to, że najwcześniej na Eurowizji będzie mogła pojawić się w 2024 roku.

Czytaj także: Ida Nowakowska nie zdradziła imienia syna. Teraz wyjaśnia

Żr.: Plotek