Już dziś reprezentacja Polski zagra w drugim meczu fazy grupowej przeciwko Hiszpanii. To w zasadzie ostatnia szansa dla naszej drużyny, by zyskać szansę na wyjście z grupy podczas Euro 2020. Pierwsze spotkanie zawodnicy Paulo Sousy niestety przegrali. Ich rywalem była wówczas Słowacja.

W dniu meczu z reprezentacją Hiszpanii niespodziewany komunikat wydał jednak PZPN. Jest on skierowany bezpośrednio do dziennikarzy, którzy – wspomnianą informacją – mogą czuć się nieco skonsternowani. O co chodzi?

Na twitterowym profilu PZPN pojawiła się bowiem wiadomość dotycząca „aktywności medialnych” po meczu Polaków z drużyną narodową Hiszpanii. Okazuje się, że te zostały odwołane.

„KOMUNIKAT” – rozpoczyna się wpis na twitterowym profilu polskiego związku piłkarskiego. „Jutro, po meczu reprezentacji Polski z Hiszpanią, nie odbędą się aktywności medialne w Media Center na @polsatplusarena” – czytamy w dalszej części komunikatu.

Pod wpisem pojawiiło się wiele komentarzy. Niekiedy szyderczych. „A co? Dach przecieka?” – zapytał vloger „Lord Koks”, który w przeszłości prowadził swoje audycje w radiu Weszło FM.

Mecz z Hiszpanią odbędzie się 19 czerwca o godzinie 21:00. To w zasadzie ostatnia szansa dla naszego zespołu, by wywalczyć awans do kolejnej fazy turnieju. Będzie to jednak bardzo trudne, ponieważ nasi dzisiejsi rywale to bardzo mocny zespół, który ma w swoim składzie wielu wybitnych piłkarzy. Polacy będą musieli więc wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Czy to wystarczy? Przekonamy się za kilka godzin.