W jakim składzie zagramy jeden z ważniejszych meczów eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze? W sieci pojawiły się pierwsze przecieki.

W sieci pojawiły się przecieki dotyczące składu, w jakim mamy zagrać „mecz o wszystko”, czyli dzisiejsze starcie z Albanią. Od tego spotkania zależą nasze szanse na udział w barażach, które z kolei mogą stać się przepustką do mundialu w Katarze.

Według prognoz, w stosunku do meczu z San Marino, w naszym zespole nastąpi wiele zmian. Przede wszystkim w bramce zagra Wojciech Szczęsny, który – co akurat zrozumiałe – zastąpi Łukasza Fabiańskiego, ponieważ ten zakończył reprezentacyjną karierę.

W defensywie mamy zagrać trójką zawodników, a blok tworzyć będą Paweł Dawidowicz, Kamil Glik oraz Jan Bednarek. Na wahadłach wystąpić mają natomiast Bartosz Bereszyński oraz Przemysław Frankowski. Ich zadaniem będzie napędzanie ataków biało-czerwonych.

W pomocy, według tego, co przekazują niektóre media, wystąpić mają Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder oraz Piotr Zieliński, który będzie odpowiedzialny za rozegranie i zagra na tzw. „kierownicy”. Linia ataku to z kolei dwóch zawodników. Pierwszy z nich – bez zaskoczeń – to rzecz jasna kapitan, Robert Lewandowski, natomiast drugi to znajdujący się w dobrej dyspozycji, występujący na co dzień w amerykańskiej MLS, Adam Buksa.

W takim składzie, według niektórych przecieków, ma zagrać nasza drużyna. Czy faktycznie tak będzie przekonamy się już niebawem.

