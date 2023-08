Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński na antenie CNN mówił m.in. o zagrożeniu ze strony Białorusi. Ujawnił, że wagnerowcy już „podejmowali próby infiltracji terytorium Polski”. Ich obecność w pobliżu polskiej granicy wzbudza duży niepokój.

„Oświadczamy bardzo wyraźnie, że nie ustąpimy. (…) Spodziewamy się kolejnych prób ataków na naszą granicę, być może kolejnych prób naruszenia naszej przestrzeni powietrznej” – mówił na antenie CNN Jabłoński.

Polski wiceminister przewiduje, że wagnerowcy „będą próbowali pokazać, iż mogą robić, co chcą”. Jednocześnie Jabłoński przyznał, że w rejonie granicy polsko-białoruskiej pojawia się coraz więcej polskich żołnierzy. Nie mówił jednak o konkretnych liczbach.

Padło pytanie, czy zagrożenie, jakie powodują wagnerowcy może doprowadzić do całkowitego zamknięcia granicy. „Rozważamy wszelkie kroki, które będą konieczne do ochrony naszego terytorium, ochrony naszych obywateli, w tym pełną izolację Białorusi i całkowite zamknięcie granicy” – odparł.

„Chcielibyśmy tego uniknąć, ponieważ jest to do pewnego stopnia ostateczność. Ale jeśli będą dalsze ataki, dalsze próby destabilizacji naszego kraju, to możemy nie mieć innego wyjścia” – podsumował polski dyplomata.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM