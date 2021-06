Lech Wałęsa w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nadal skarżył się na problemy finansowe. Były prezydent stwierdził, że jego emerytura w wysokości 6 tys. zł miesięcznie to zbyt mało. Stwierdził, że sytuacja zmusiła go do tego, aby brać pożyczki. Na szczęście na razie tylko od rodziny.

Wałęsa od miesięcy skarży się na pogłębiające się problemy finansowe. Pandemia sparaliżowała ruch lotniczy i uniemożliwiła organizację wydarzeń publicznych takich jak wykłady, czy odczyty. To na nich były prezydent zarabiał najwięcej a od marca ubiegłego roku stracił to źródło dochodu. W mediach niejednokrotnie twierdził, że „zbankrutował” i wkrótce będzie musiał żebrać.

Temat powrócił w rozmowie z „Rz”. Wałęsa przyznał, że musiał zaciągnąć pożyczki. „Dziś jadę już na pożyczkach, moje 6 tysięcy (emerytury – red.) nie wystarcza” – mówił. Wyraził jednak nadzieję, że niebawem uda mu się to „odbudować”, bo sytuacja powoli wraca do normy.

Wałęsa na szczęście nie musiał zaciągać pożyczek w bankach. Z pomocą przyszli mu członkowie jego najbliższej rodziny, którzy go wsparli. „Na razie pożyczam pieniądze od córki i syna, aby te luki wypełniać” – przyznał.

Wałęsa atakuje Kaczyńskich

Wałęsa po raz kolejny bardzo lekceważąco ocenił zaangażowanie braci Kaczyńskich w przemiany ustrojowe. „Ja brałem Lecha Kaczyńskiego z grzeczności tylko, on był marnym działaczem, marginalnym” – stwierdził wspominając obrady Okrągłego Stołu. „Jarosław? Zły duch Lecha. Ile ja miałem walki, żeby oni byli w pobliżu, byli znienawidzeni przez działaczy warszawskich, ale ja ich trzymałem, bo do pewnych spraw byli mi potrzebni” – dodał o drugim z braci.

Padło też pytanie, czy były prezydent sam zechciałby się ponownie zaangażować w politykę. „Ja jestem już za stary. Czuję odpowiedzialność za ten bałagan, który jest. Pomagam w budowaniu nowego porządku, ale jeśli chodzi o coś więcej, to jestem już za stary” – przyznał Wałęsa.

