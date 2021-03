Lech Wałęsa w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do zaskakującej sytuacji sprzed kilku dni. Wtedy były prezydent także transmitował nagranie, w którym dyskutował z internautami. W pewnym momencie transmisję zakłóciła jego żona, która brzmiała na mocno zdenerwowaną.

W miniony piątek Wałęsa transmitował nagranie poprzez media społecznościowe. Były prezydent opowiadał o kulisach obrad Okrągłego Stołu. Pod koniec nagrania pojawił się wątek alkoholu podczas rozmów w Magdalence. Były prezydent podkreślał, że wbrew obiegowej opinii, podczas rozmów z komunistami opozycja nie upijała się.

„I tu też było podobnie, i bardzo uważaliśmy, a ja szczególnie! Ale mimo wszystko, nagrali nasze alkoholowe wyczyny, z różnych kamer i potem pokazywali jak my chlaliśmy. Nie było pijaństwa, ja już wtedy nie mogłem… wypić” – stwierdził.

Jego wypowiedź została nagle przerwana przez kobiecy głos dobiegający zza monitora. Wtrąciła się prawdopodobnie jego małżonka Danuta. „Rodziną się, kurde, zajmij!” – słyszymy. Wałęsa natychmiast przerwał nagranie. Sądząc po reakcji, były prezydent nie był zadowolony. „Dziękuję” – uciął krótko. Następnie wyłączył transmisję.

Wałęsa komentuje

Teraz Wałęsa opublikował w sieci kolejne nagranie. Odniósł się do sytuacji z piątku. „Jak niektórzy zauważyli, moja luba włączyła się do mojej dyskusji z wami i zauważyła, że więcej czasu winnym poświęcić swojej rodzinie i ona ma rację. Za mało czasu miałem, by więcej służyć rodzinie, dlatego wysłucham jej prośby czy żądania i trochę więcej czasu będę poświęcał rodzinie” – przyznał.

W dalszej części nagrania Wałęsa po raz kolejny bezpardonowo uderzył w rząd PiS. Ocenił, że z władzami komunistycznymi dało się rozmawiać, a z obecnym rządem już nie. „Ja nie wyobrażam sobie rozmowy z Kaczyńskim, Macierewiczem i spółką, tego się nie da, to jest niemożliwe… Zastanawiam się, jak to możliwe, by niedawni wrogowie, przeciwnicy byli lepsi niż dawni przyjaciele. Jak można być bardziej perfidnym niż komuniści? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Pomyślę o tym, a wy mi pomóżcie” – powiedział.

Nagranie dostępne TUTAJ.

Źr. facebook; dorzeczy.pl; wmeritum.pl