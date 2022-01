Lech Wałęsa niejednokrotnie szokował swoimi radykalnymi pomysłami na obalenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem były prezydent postanowił podzielić się z internautami swoim planem na to, co powinno nastąpić bezpośrednio po odsunięciu PiS od władzy.

Na początku Wałęsa zdaje się zwracać bezpośrednio do opozycji, choć nie wymienia żadnych nazwisk, ani nazw partii politycznych. Przekonuje jednak, że opozycja musi się zjednoczyć i „odstawić PIS od władz”.

„Moja wielka prośba zmęczonego, mało czynnego dziś 80 latka. Musicie zjednoczeni odstawić PIS od władz, pamiętając, że to bardzo zdecydowani, niebezpieczni, nieodpowiedzialni ludzie” – pisze Wałęsa. „Za moich czasów to Ci Sami osobnicy zorganizowali zamach stanu, co opisał Gen. Werner, poradziłem sobie z tymi oprychami w tedy. Dziś są mocniejsi” – dodaje.

Wałęsa już niejednokrotnie podkreślał, że w jego ocenie należy odebrać władzę PiS-owi. Tym razem jednak postanowił wskazać również, co opozycja powinna zrobić zaraz po przejęciu władzy. To dość radykalne rozwiązania.

Wałęsa doradza opozycji

„Na pierwszym posiedzeniu Sejmu prawnicy muszą mieć przygotowane: 1]. natychmiastowe przejęcie resortów siłowych 2].Przygotowane dokumenty pod natychmiastowe zabranie immunitetów. lista pierwszą 20 najbardziej niebezpiecznych i szkodzących interesowi Polski do aresztowanie na trzy miesiące. 3]. Reszta w normalnym trybie” – pisze Wałęsa.

Podkoniec wpisu Wałęsa po raz kolejny ostrzega przed… wybuchem wojny domowej w Polsce. „Tylko zdecydowane, szybkie, przygotowane działania, mogą uchronić Nas od WOJNY DOMOWQEJ” – podsumował.

