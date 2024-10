Lech Wałęsa nie przestaje zaskakiwać swoimi oryginalnymi tezami. Tym razem na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie zasugerował, w jaki sposób Zachód powinien walczyć z zagrożeniem ze strony Rosji i Władimira Putina.

„My, Zachód, budujemy na wolności, demokracji i współpracy, ale Rosja i Chiny wciąż tkwią w starym systemie powiększania swoich terytoriów siłą. Na Ukrainie widzimy końcówkę tej starej koncepcji” – mówił Wałęsa.

Jako przykład nowych metod wskazał na Solidarność. „Solidarność dała światu przykład, jak walczyć i zwyciężać metodami pokojowymi. Zwyciężyliśmy, bo nasze metody walki pasowały do nowoczesnego świata. Rosja i Chiny wciąż stosują starą koncepcję siły – czołgi, rakiety, strach. Ale to przestarzała droga” – mówił Wałęsa.

Były prezydent jak jego zdaniem należy odpowiadać na agresję Rosji. „Putin strzela rakietami, a my powinniśmy strzelać propagandą” – przekonuje. Dodał, że należy tworzyć spisy zabitych Rosjan i je publikować, aby docierały do zwykłych Rosjan. „Pokazujmy im, kto zginął. Syn sąsiadki z góry, twój kolega, z którym chodziłeś na piwo – on już nie żyje. Czy ty chcesz być następny?” – kontynuował Wałęsa.

„Musimy pokazać Rosjanom, że nie chcemy ich zabić, chcemy im pomóc zmienić system, żeby mogli żyć szczęśliwie i bezpiecznie. To system jest problemem, nie my” – powiedział.

Źr. Polsat News