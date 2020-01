Na palcach jednej ręki można policzyć dni, podczas których w styczniu panował mróz. Nic więc dziwnego, że wyjątkowo specyficznie zachowują się między innymi rośliny. W Warszawie zakwitły róże.

W tym roku styczeń jest wyjątkowo ciepły. Niemal każdego dnia panują dodatnie temperatury i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W najbliższych dniach znów będzie pogodnie, chociaż w większości kraju można spodziewać się również silnego wiatru.

Z tego powodu dziwnie zachowują się również rośliny. Jakiś czas temu na łamach portalu wMeritum.pl informowaliśmy o grzybiarzach, którzy w niektórych miejscach kraju znajdują kurki czy borowiki. Teraz okazuje się, że w Warszawie zakwitły róże.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia udostępnione przez Rafała Szczepańskiego, prezesa Fundacji pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego. Na Facebooku zaprezentował on fotografie róż, które zakwitły. „Styczniowe róże zakwitły u mnie na Żoliborzu. Jak żyję, nie pamiętam” – napisał.

Styczniowe róże zakwitły u mnie na Żoliborzu. Jak żyję, nie pamiętam 😮

Źr.: o2, Facebook/Rafał Szczepański