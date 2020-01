Ekstremalnie ciepła zima sprawia, że natura nie zachowuje się tak, jak wyglądałoby to normalnie. W niektórych częściach Polski wciąż można znaleźć grzyby, między innymi kurki czy borowiki. Znaleziska grzybiarze prezentują w internecie.

Mamy połowę stycznia a w wielu miejscach naszego kraju nie wystąpiły jeszcze silne mrozy. I nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Ostatnio znów niemal w całej Polsce temperatura nie spada poniżej zera stopni nawet w nocy. Nic więc dziwnego, że natura nie zachowuje się tak, jak powinna.

Świadectwem tego może być fakt, że w wielu miejscach naszego kraju wciąż można natrafić na grzyby. I to takie, które kojarzą się z letnią i jesienną a nie zimową porą. W okolicach Chojnic w województwie pomorskim można wciąż zbierać kurki. Grzyby te pojawiają się również między innymi na Śląsku oraz w okolicach Zgorzelca w województwie dolnośląskim.

Z kolei w województwie podkarpackim grzybiarze mogą natrafić na borowiki. Okaz znaleziony 31 grudnia 2019 roku zaprezentował portal NaGrzyby.pl. Jak wyjaśnia szef portalu Wiesław Kamiński, występowanie grzybów związane jest z ekstremalnie ciepłą zimą. „Nie są to nowe grzyby, które wyrosły w ostatnich dniach. To owocniki, które niczym lodowce przetrwały kilka tygodni w schłodzonej ściółce. Gdyby występowały silne mrozy, te grzyby przemarzłyby i zwiotczały” – powiedział.

Miło mi poinformować że Ewa San wygrała ubiegłoroczny konkurs na ostatniego borowika w 2019 roku i otrzyma klubowy… Opublikowany przez nagrzyby.pl Czwartek, 2 stycznia 2020

Źr.: Facebook/nagrzyby.pl, NaGrzyby.pl, WP