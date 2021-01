13 stycznia wygasło rozporządzenie o zakazie lotów z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Rząd nie przedłużył rozporządzenia, co potwierdził wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

W grudniu 2020 roku wprowadzony został zakaz lotów z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Miało to związek z nowym wariantem koronawirusa, który wykryty został właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zakaz lotów obowiązywał do 13 stycznia do północy.

Jak się okazuje, rząd nie zdecydował się na przedłużenie rozporządzenia. W związku z tym, zakaz lotów przestał obowiązywać. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Marcin Horała, który poinformował, że rząd nie pracuje nad kolejnym przepisem w tym zakresie.

Polityk przypomniał jednocześnie, że dla osób przylatujących obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. „Brak zakazu administracyjnego lotów. Kiedy i jakie pojawią się w siatce połączeń to już decyzja przewoźników. Dla wszystkich przylatujących obowiązuje 10-dniowa kwarantanna” – napisał.

Źr.: Twitter/Marcin Horała