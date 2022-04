Przy okazji kolejnych napięć w koalicji rządzącej jak bumerang powracają spekulacje, że mogą się odbyć wcześniejsze wybory parlamentarne. Tym razem takiego wariantu nie wykluczył wiceminister klimatu i środowiska z ramienia Solidarnej Polski, Jacek Ozdoba.

Wiceminister klimatu i środowiska generalnie chwali sobie współpracę z PiS, ale podkreśla, że „Solidarna Polska mówi o prawie i pewnej granicy, która nie powinna zostać przekroczona”. W rozmowie z radiem Wnet nie wykluczył, że w takim przypadku mogą odbyć się wcześniejsze wybory.

Czytaj także: Sondaż. PiS z lekkim spadkiem. Winny kryzys?

„Polityk nie jest przyspawany do swojego stanowiska. To dotyczy także mnie. Ja nie mogę tej granicy przekroczyć. Jeśli będzie tak, że argumenty przestaną funkcjonować i dojdzie do eskalacji, to oczywiście zawsze istnieje ryzyko wyczerpania formuły koalicji. Ja jestem jednak optymistą i wierze w to, że wygrają argumenty merytoryczne” – zapewnił.

Ozdoba krytycznie skomentował propozycję zaproponowaną przez Andrzeja Dudę w sprawie Sądu Najwyższego. Wokół tego tematu pogłębiła się różnica zdań w obozie rządzącym, co od razu na horyzoncie pojawiły się wcześniejsze wybory jako jeden z możliwych scenariuszy. Wiceminister zaznaczył przy tym, że jednym ze zobowiązań Zjednoczonej Prawicy wobec Polaków jest „sprawny wymiar sprawiedliwości”.

Czytaj także: Łukaszenka mówił, że w Polsce brak jedzenia. Białorusin nagrał odpowiedź. „Pozdrowienia z Warszawy” [WIDEO]

„To taki system, który nie jest paraliżowany. Propozycja pana prezydenta zakłada możliwość podważenia statusu sędziego (Sądu Najwyższego – red.) przez pięciu sędziów sądu apelacyjnego (tzw. test niezawisłości). Co to de facto oznacza? Gdybym był profesjonalnym obrońcą, to doradzałbym swojemu klientowi właśnie taką drogę. Wielu oskarżonym, szczególnie w sprawach karanych, zależy na przedłużaniu procesu. Taki test niezawisłości spowodowałby całkowity paraliż. Ta „zabawa” w ustalanie kto jest sędzią, a kto nie, wprowadziłaby skrajne upolitycznienie sądownictwa” – powiedział.

Źr. se.pl