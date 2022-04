Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Pollster na zlecenie „Super Expressu” wskazuje lekki spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Wiele wskazuje na to, że głównym powodem zmniejszenia się poparcia dla partii rządzącej jest galopująca inflacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to najlepszy wynik osiągnąłby PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 35,4 proc. respondentów. To mniej o 2,6 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 26,5 proc. głosów. W tym przypadku jest to lekki wzrost o 0,6 pkt. proc. Na trzecim miejscu nadal plasuje się partia Szymona Hołowni. Poparcie dla Polski 2050 wyniosło 14,1 proc. To o 1 pkt proc. lepszy wynik marcu.

Czwarte miejsce zajęła Lewica, która z poparciem na poziomie 10,1 proc. notuje wzrost poparcia o 3,5 pkt. proc. Dalsze miejsce zajmuje PSL z wynikiem 5,7 proc. Za nim na liście znalazła się Konfederacja, której notowania znacznie spadły. Obecnie na partię zagłosowałoby 5,5 proc. badanych, wcześniej było to aż 7,7 proc.

Sondaż zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 27-28.04.2022 roku metodą CAWI na próbie 1046 dorosłych Polaków.

Źr. se.pl