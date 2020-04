„Jedyną troską” Światowej Organizacji Zdrowia jest obecnie pomoc krajom walczącym z pandemią Covid-19 w ratowaniu życia – oświadczył w środę szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nie odniósł się do decyzji USA o wstrzymaniu wsparcia finansowego dla jego organizacji.

„Nie ma czasu do stracenia. Jedyną troską WHO jest pomoc wszystkim ludziom, którzy ratują życie innych i walczą o zakończenie pandemii Covid-19” – napisał Tedros na Twitterze.

Szef WHO nie skomentował wtorkowej decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu opłacania składek na tę organizację. Agencja AFP przypomina, że już wcześniej odrzucał oskarżenia US o prochińską postawę i podkreślał, że WHO dostosowuje swoje zalecenia do naukowych ustaleń na temat koronawirusa, jego transmisji i sposobów zwalczania go. „WHO nie zajmuje się polityką” – mówił Tedros.

We wtorek Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na WHO do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w „niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”.

Prezydent USA zarzucił WHO, która jest agendą ONZ, że „jej liczne błędy przyczyniły się do wielu przypadków śmierci”. Zdaniem Trumpa niewłaściwe działania WHO i jej wiara w dane przekazywane przez chińskie władze sprawiły, że sytuacja dramatycznie się pogorszyła, a koronawirus rozprzestrzenił się na cały świat.

Decyzja USA została skrytykowana przez ONZ, Chiny, Rosję, Unię Europejską, Unię Afrykańską, a także współzałożyciela Microsoftu Billa Gatesa, którego fundacja jest pierwszym prywatnym uczestnikiem budżetu WHO. (PAP)

