Kilka dni temu z Odry informowano, że wyłowiono dwie tajemnicze beczki z nieznaną substancją. Od razu pojawiła się fala spekulacji, że mogą mieć one związek z katastrofą ekologiczną, do jakiej doszło na rzece. W końcu poinformowano, co znajdowało się w beczkach.

14 sierpnia poinformowano, że w miejscowości Czelin w powiecie gryfińskim z Odry wyłowiono dwie beczki z nieznaną wówczas substancją. Sprawa od razu nabrała ogólnopolskiego rozgłosu, bo wielu łączyło ją z katastrofą ekologiczną na rzece.

Teraz Wirtualna Polska informuje, że beczek wcale nie wyłowiono z Odry. Podano również, co w nich było. Wojewoda Zbigniew Bogucki poinformował, że w beczkach wykryto „substancje oleiste”. Rzecznik Michał Ruczyński sprecyzował, że chodzi o „olej napędowy pomieszany z wodą”.

Władze zaznaczają, że nie znaleziono w nich niebezpiecznych substancji, a same pojemniki nie zostały wyłowione z Odry, ale znajdowały się „w oddaleniu od rzeki”.

Przedstawiciele służb nieoficjalnie zapewniali WP, że beczki nie miały związku z zatruciem w Odrze. Policja prowadzi jednak w sprawie dochodzenie.

Źr. RMF FM; WP