Po meczu Polski przeciwko Francji kamery uchwyciły, jak Robert Lewandowski podszedł do Kyliana Mbappe i coś szeptał mu na ucho. Francuski piłkarz był wyraźnie zadowolony, z tego co usłyszał. Francuska prasa ujawniła teraz, co kapitan polskiej kadry miał mówić.

Polscy piłkarze po raz pierwszy od 36 lat zdołali wyjść z grupy na mistrzostwach świata. W 1/8 finału czekali na nich jednak obecni mistrzowie świata, czyli Francuzi. We wcześniejszych spotkaniach polscy piłkarze grali niezwykle defensywnie, co wywoływało krytykę pod adresem selekcjonera.

Tym razem zaskoczyli nie tylko kibiców, ale i rywali. Zagrali otwarcie i stworzyli kilka dogodnych sytuacji bramkowych. Niestety rywal okazał się zbyt mocny i zdołał wygrać 3:1. Rzut karny, jaki wykonał Lewandowski w ostatnich minutach spotkania można uznać jedynie jako bramkę pocieszenia.

Po meczu kamery uchwyciły, jak Robert Lewandowski rozmawiał z Kylianem Mbappe. Polski napastnik coś szeptał Francuzowi na ucho.

„Wygrasz to” — miał według doniesień francuskiego radia RMC Sport powiedzieć Lewandowski do Kyliana Mbappe. Dziennikarze nie zdradzili jednak, w jaki sposób dziennikarze ustalili treść wiadomości wypowiedzianej przez piłkarza Barcelony.

