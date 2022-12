Portal „Łączy nas Piłka” opublikował w sieci emocjonalne nagranie ukazujące kulisy ostatniego meczu reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. Polacy musieli uznać wyższość piłkarską Francuzów. Po meczu w szatni głos zabrał Robert Lewandowski. Na nagraniu słyszymy również wypowiedzi selekcjonera Czesława Michniewicza.

Polscy piłkarze po raz pierwszy od 36 lat zdołali wyjść z grupy na mistrzostwach świata. W 1/8 finału czekali na nich jednak obecni mistrzowie świata, czyli Francuzi. We wcześniejszych spotkaniach polscy piłkarze grali niezwykle defensywnie, co wywoływało krytykę pod adresem selekcjonera. Tym razem zaskoczyli nie tylko kibiców, ale i rywali. Zagrali otwarcie i stworzyli kilka dogodnych sytuacji bramkowych. Niestety rywal okazał się zbyt mocny i zdołał wygrać 3:1.

Na nagraniu opublikowanym przez „Łączy nas piłka” słyszymy wypowiedzi polskich graczy zarówno przed meczem, w przerwie, jak i już po spotkaniu. Na koniec w polskiej szatni głos zabrał Robert Lewandowski, który odniósł się do taktyki.

„Ta pierwsza połowa… możecie sobie obejrzeć ją i zobaczyć, co jeszcze można by zrobić, bo to jest chyba droga, którą powinniśmy podążać, niezależnie od tego z kim gramy. To pokazuje, że nie mamy czego się bać. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego, że jakieś deficyty będą, ale jeśli będziemy bardziej grać w piłkę i przyspieszali kiedy możemy, to sytuacje się stwarzają. Z każdym możemy, oczywiście przy większym szczęściu, zaatakować i strzelić bramkę” – mówił Lewandowski.

Grę polskich piłkarzy chwalił również Czesław Michniewicz. „Nie macie się czego wstydzić. Wyszliśmy z grupy, trafiliśmy na mistrzów świata, odpadliśmy z mistrzami świata, ale po piłkarsku zagraliśmy swój najlepszy mecz. Zagraliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Były fajne momenty, graliśmy odważnie, były dośrodkowania. Wracamy z podniesioną głową. Nie możemy być szczęśliwi, bo odpadliśmy z turnieju, ale też nie ma tragedii, nikt nie umarł. Minie czas i z jego biegiem inaczej będziecie na to patrzeć” – powiedział Michniewicz, co spotkało się z aplauzem piłkarzy.

Źr. Łączy nas Piłka; interia