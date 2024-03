Policjanci z Ostródy zabezpieczyli tajemniczy obiekt, który spadł na pole niedaleko granicy z Rosją. Jak informuje radio RMF FM, najprawdopodobniej jest to balon meteorologiczny. Wcześniej w mediach pojawiła się informacja o obiekcie wojskowym.

„Policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca wsi, że w pobliżu jego posesji wylądował przedmiot. Będziemy wyjaśniali, co to za obiekt i skąd przyleciał” – powiedział Rafał Jackowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji, cytowany przez RMF FM.

Rozgłośnia twierdzi, że dotarła do ustaleń wskazujących, że tajemniczy obiekt, to tak naprawdę balon meteorologiczny. Stwierdzono przy tym, że mógł on nadlecieć z Obwodu Królewieckiego.

Jeśli potwierdzi się hipoteza o balonie meteorologicznym, to nie będzie to pierwszy taki przypadek. Do podobnego zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku z okolic Braniewa.

