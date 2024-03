Dziennik „Fakt” informuje o obiekcie wojskowym, który miał spaść w woj. warmińsko-mazurskich. Teraz komunikat wydała policja.

Informacja podana przez „Fakt” jest zdawkowa. Wynika to zapewne z faktu, iż na ten moment w całej sprawie wiadomo niewiele. Dziennik informuje jedynie, że we wsi Warkałki (gmina Miłakowo) położonej w województwie warmińsko-mazurskim miał spaść obiekt wojskowy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 4 marca. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Policjanci zabezpieczyli miejsce i oczekują na przybycie odpowiednich służb, które będą mogły przejąć sprawę.

Funkcjonariusze wydali też pierwszy komunikat, który przytaczają media, w tym m.in. Wprost i Wirtualna Polska. Biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie nie chce udzielać szerszy informacji. Donosi jedynie, że rola policji skupiła się tylko na zabezpieczeniu obiektu do momentu przyjazdu.

Całą sprawą ma się zajmować wyłącznie Wojsko Polskie, co wskazywałoby na to, iż sprawa faktycznie jest poważna oraz na to, że potwierdzają się doniesienia, iż mamy do czynienia z obiektem wojskowym.

Istotne jest to, iż Miłakowo to gmina położona około 60-70 kilometrów od granicy z Rosją.

