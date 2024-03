Dziennik „Fakt” podaje, że we wsi Warkałki spadł tajemniczy obiekt. Zdaniem dziennikarzy miał być to sprzęt wojskowy.

Informacja podana przez „Fakt” jest zdawkowa. Wynika to zapewne z faktu, iż na ten moment w całej sprawie wiadomo niewiele. Dziennik informuje jedynie, że we wsi Warkałki położonej w województwie warmińsko-mazurskim miał spaść obiekt wojskowy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 4 marca. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Policjanci zabezpieczyli miejsce i oczekują na przybycie odpowiednich służb, które będą mogły przejąć sprawę.

Na ten moment wiadomo niewiele. Nie wiemy czy faktycznie był to obiekt wojskowy, a jeżeli tak to czy należał do polskich sił zbrojnych czy jednak do któregoś z państw ościennych.

Nie wiadomo też czy w związku z faktem, iż obiekt spadł na pole wyrządził jakieś szkody. „Fakt” o tym nie informuje, więc zapewne pierwsze doniesienia na to nie wskazują. O dalszych krokach w sprawie ma decydować Wojsko Polskie.

