Ten konflikt przybiera na sile. „Wiadomości” TVP atakują „Fakty” TVN, nawiązując do wczorajszego oświadczenia. Autor materiału przytacza fragmenty komunikatu i zestawia jest z narracją o stronniczości stacji.

Od poniedziałku do czwartku „Wiadomości” TVP poświęciły aż pięć materiałów konkurencyjnym „Faktom”. W końcu dziennikarze publicznej telewizji doczekali się odpowiedzi. W piątek, pod koniec głównego wydania „Faktów” Grzegorz Kajdanowicz przedstawił widzom oświadczenie.

– Naszą misją i naszym zadaniem jest informowanie o istotnych sprawach, bez względu na to, kto jest u władzy i jaką opcję reprezentują bohaterowie naszych materiałów – podkreślają autorzy komunikatu. – My nie pracujemy dla polityków, tylko dla naszych widzów i to państwo codziennie oceniają naszą pracę – dodają.

„Wiadomości” TVP atakują „Fakty” TVN. Ostry materiał stacji

Najwidoczniej w TVP potraktowano oświadczenie konkurencyjnego nadawcy, jako kolejne wyzwanie. W sobotnim wydaniu „Wiadomości” pojawił się kolejny materiał poświęcony komercyjnej stacji.

Dziennikarz TVP przypomniał o niejasnościach wokół wydatków w Senacie za kadencji marszałka Tomasza Grodzkiego. Po chwili zarzuca „Faktom” TVN pominięcie tematu. – Niektóre kłamstwa, półprawdy i manipulacje TVN-u opisuje portal tvp.info – podkreśla autor.

#Wiadomości | T. #Grodzki nie ujawnia, komu z kancelarii Senatu wypłacono łącznie 1,5 mln zł dodatkowych pieniędzy. Marszałek snuje domysły o obcej agenturze dopytującej o senackie nagrody. Z pewnością pytania stawiać będziemy my… w przeciwieństwie do stacji #TVN.

W pewnym momencie materiału zostają przypomniane słowa z oświadczenia TVN: „Nie byliśmy i nie jesteśmy po to, żeby być lubiani przez polityków czy prezesów partii”. – Znów te zapewnienia nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością – polemizuje autor materiału.

Następnie widzimy fragment rozmowy Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z Donaldem Tuskiem, w którym nazwała ówczesnego szefa RE „profesorem”. Dziennikarz TVP zestawia nagranie z nerwową wymianą zdań pomiędzy Anitą Werner a Patrykiem Jakim.

W ostatniej części materiału zwrócono uwagę, że wczorajsze oświadczenie stacji uruchomiło polityków opozycji, którzy… dziękowali „Faktom” TVN. Warto zwrócić uwagę, że w materiale „Fakty” są nazywane „głównym dziennikiem TVN-u”.

