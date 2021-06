Najnowszy pasek „Wiadomości TVP” wzbudził spore poruszenie w przestrzeni internetowej. Chodzi o określenie, którym posłużono się opisując „totalną opozycję”.

W „Wiadomościach TVP” pojawił się nowy związek frazeologiczny, który w najbliższym czasie najpewniej będzie służył jako określenie opozycji. Mowa o sformułowaniu, którego użyli komentatorzy wypowiadający się w materiale Krzysztofa Nowiny Konopki.

Reportaż poświęcony był wypowiedzi prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, który zabrał głos podczas inauguracji Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska. „U nas ten pruski element, te 123 lata tej obecności w Prusach i to wszystko, co się z tym wiązało, jednak prowadzi do tego, że się świetnie rozumiemy, jeśli chodzi o Gdańsk, Wrocław i uważamy, że z wiedzy, z nauki warto czerpać, należy czerpać i w związku z tym tak dobrze się u siebie wzajemnie czujemy” – powiedział Jaśkowiak komentując relacje polsko-niemieckie.

Autor reportażu odnotował jednocześnie, że słów Jaśkowiaka nie potępili np. Rafał Trzaskowski czy Aleksandra Dulkiewicz. O komentarz poprosił za to innych ekspertów.

W „Wiadomościach TVP” znów kontrowersyjnie. „Pruski gen”'

Prezentując materiał dotyczący słów Jaśkowiaka na ekranie pojawił się wymowny pasek z napisem: „Pruski gen totalnej opozycji”. Oburzony był również dziennikarz Jacek Karnowski, który komentował wypowiedź prezydenta Poznania.

„Nie wiem, czy można upaść niżej. Czy można bardziej się poniżyć. Czy można bardziej klęczeć przed kimś, kto chciał Polskę wymazać z mapy i ją wymazał. Ci ludzie uważają, że jeśli wpiszą się w zabór pruski, to są bliżej Europy. To jest nieznajomość dziejów ojczystych, to jest ojkofobia, czyli wstręt do własnej wspólnoty” – stwierdził.

„<<Dzięki zaborom świetnie się rozumiemy>>. Te szokujące słowa prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka padły podczas inauguracji Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Opozycyjni samorządowcy uznali okres zaborów za ważny motyw łączący współczesne polskie miasta. A komentatorzy już mówią o „pruskim genie” i pytają, czy to element programu totalnej opozycji” – zapowiedział z kolei reportaż prezenter Michał Adamczyk.

Cały materiał można obejrzeć TUTAJ.