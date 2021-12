Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 19 366 nowych przypadków zakażenia COVID-19 w Polsce. To bardzo podobne dane, jakie pojawiły się w raporcie resortu dokładnie tydzień temu.

W ciągu ostatniej doby odnotowano 19 366 nowych zakażeń COVID-19 w Polsce, a zmarło 526 osób. Informację w tej sprawie przekazał w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Waldemar KRaska. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że to bardzo podobna liczba, co przed tygodniem, gdy nowych zakażeń odnotowano 19 074. „Czyli to jest około procent więcej, niż to było tydzień temu, czyli ta stabilizacja jest widoczna” – powiedział.

Zdaniem Kraski, można już mówić o szczycie czwartej fali, który jednak prawdopodobnie będzie trwał przez jakiś czas. „Myślę, że jesteśmy już na szczycie, ten szczyt co prawda wydaje się, że będzie trwał troszkę dłużej, czyli nie będzie to jednorazowy pik, tylko bardziej płaskowyż, bo te dane, które otrzymujemy codziennie się już właściwie ustabilizowały” – stwierdził.

Wiceminister zdrowia nie ukrywał jednocześnie, że wciąż mamy do czynienia z niepokojącą sytuacją w szpitalach. „W ciągu ostatniej doby było 826 nowych osób, które trafiły do naszych szpitali. W tej chwili jest ponad 23 tysiące osób zakażonych koronawirusem, które przebywają w naszych szpitalach. To jest bardzo duża ilość ludzi” – powiedział. Zaznaczył jednocześnie, że ponad 2 tysiące osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Żr.: WP