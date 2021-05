System resocjalizacji nieletnich nie działa – ogłosił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Sekretarz stanu zareagował w ten sposób na nowe informacje o szczegółach morderstwa 18-latki przez Dawida J. z Sulikowa (woj. zachodniopomorskie).

Wielodniowe poszukiwania 18-letniej Magdy ze Świńca zakończyły się dramatycznym odkryciem. Ciało dziewczyny znajdowało się w lesie pod Kamieniem Pomorskim. Wstępne ustalenia wskazywały na morderstwo. W związku ze sprawą zatrzymano podejrzanego Dawida J. 29-latek, nazywany „bestią z Sulikowa w przeszłości dopuszczał się przestępstw na tle seksualnym.

Prokurator przedstawił J. zarzut zabójstwa, a podejrzany przyznał się do winy. Podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, jednak prokuratura nie chce ujawniać ich treści. – Jak go zatrzymali, zaczął płakać. Nie chciał powiedzieć, gdzie są zwłoki. W końcu pękł i się przyznał – relacjonuje informator Wirtualnej Polski.

.@TeleexpressTVP | Tragiczny finał poszukiwań 18-letniej Magdy ze Świńca. Kobieta nie żyje – jej ciało odnaleziono w lesie. Śledczy zatrzymali podejrzanego w tej sprawie, który usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie.pic.twitter.com/JIzvyQ7dv9 — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 31, 2021

Wkrótce okazało się, że J. ma na sumieniu również inne przestępstwa tego typu. W wieku 14 lat zgwałcił i zamordował swoją sąsiadkę, 13-letnią Sylwię. Dziewczyna zniknęła w drodze ze szkoły do domu. Jej ciało znaleziono po dwóch dniach poszukiwań. Ślady wskazywały na mord na tle seksualnym. Analiza dowodowa potwierdziła, że za zbrodnią stał Dawid J.

14-latek trafił do poprawczaka. W teorii miał przebywać w ośrodku do ukończenia 21. roku życia, jednak już na przepustkach regularnie molestował swoją 11-letnią siostrę. Co więcej, w wieku 18 lat napadł i usiłował zgwałcić kobietę. Na szczęście niedoszłej ofierze udało się uciec.

J. trafił do więzienia na… 2 lata. Po odsiedzeniu kary wrócił do rodzinnego Sulikowa. – Do Sulikowa nie wrócimy. Czy on w poprawczaku nauczył się czegoś dobrego? Nie wierzę. Nie wiem, co mu w głowie siedzi – mówiła kilka lat temu mama zamordowanej Sylwii w rozmowie z „Wyborczą”. Niestety najprawdopodobniej jej obawy potwierdziły się…

W związku ze sprawą interweniował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który zapowiedział kompleksową reformę systemu resocjalizacji nieletnich.