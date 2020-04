Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak zaapelował do wiernych, aby w związku z epidemią koronawirusa stosowali się do rządowych zaleceń, także w święta. – Łamanie zakazów podczas epidemii jest naruszaniem piątego przykazania, w którym jesteśmy obowiązani dbać i strzec życia innych i własnego – podkreślił w rozmowie z Radiem Plus.

Epidemia koronawirusa w Polsce wpłynie na obchody zbliżających się świąt. W sobotę przedstawiciele rządu zalecali, aby podczas Wielkanocy powstrzymać się od podróży. – Rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować z podróży, aby w te święta pozostać w domach – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Podobnie sprawę przedstawił minister zdrowia Łukasz Szumowski. – To są święta nowego życia i oby takie były, i postarajmy się, żeby były symbolem życia, a nie epidemii, która może zdziesiątkować nas, jeżeli zintensyfikujemy nasze kontakty międzyludzkie – podkreślił szef resortu.

Prymas Polski: Dlaczego mamy, idąc w ten sposób na przekór, czynić z tych świąt święta śmierci?

Zalecenia rządu popiera prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Podczas rozmowy na antenie Radia Plus hierarcha przywołał wypowiedź ministra zdrowia. – Pięknie pan minister Szumowski powiedział, że to są święta życia. Więc dlaczego mamy, idąc w ten sposób na przekór, czynić z tych świąt święta śmierci? – zapytał.

Abp Polak zwrócił się do wiernych z prośbą, aby także w okresie świątecznym przestrzegali ograniczeń rządowych. – Pan Bóg dał nam rozum i żadne nasze pragnienia, nawet najświętsze i najgłębsze, nie mogą być pragnieniami niezgodnymi z naszą ludzką naturą, która ma się kierować tym, co rozumne i co jasne – podkreślił prymas.

Hierarcha przekonuje, że łamanie ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego jest grzechem. – Pokusa, żeby temu się przeciwstawiać, żeby nie słuchać zakazów, które są, żeby je łamać, żeby mówić „nic mi się nie stanie”, jest najpierw pokusą przeciwko naszemu człowieczeństwu – powiedział.

– Jeżeli jest to robione z rozmysłem i ze świadomością, to jest naruszanie piątego przykazania Dekalogu, w którym jesteśmy przecież obowiązani dbać i strzec życia nie tylko innych, ale też własnego – dodał abp Polak.

Źródło: Radio Plus, KPRM, Twitter