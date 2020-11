Wiele wskazuje na to, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą przypominały Wielkanoc. Z rządowego rozporządzenia, które obowiązuje do 27 grudnia wynika, że przy wigilijnym stole zasiądziemy tylko w gronie domowników.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki poinformował o dalszej strategii walki z pandemią koronawirusa. Od najbliższej soboty mają zostać otwarte galerie handlowe, oczywiście w określonym reżimie sanitarnym. Pozostałe obostrzenia, w tym nauka zdalna, zostały przedłużone.

Wciąż nie wiadomo dokładnie, jak będą wyglądały tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Jednak wiele wskazuje na to, że, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządzących, będą podobne do Wielkanocy. Może wskazywać na to rozporządzenie, które pojawiło się na rządowych stronach.

Jak czytamy w rozporządzeniu, do 27 grudnia „zakazuje się organizowania (…) imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju”. Z przepisów wyłączone są spotkania służbowe i zawodowe, a także imprezy i spotkania do pięciu osób. Limit nie dotyczy jedynie osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Jeżeli taki zapis pozostanie, Wigilię oraz święta Bożego Narodzenia spędzimy jedynie w gronie najbliższych domowników.

Czytaj także: Poseł PiS wyleczył Covid-19: „Byłem świadkiem wstrząsających sytuacji, gdy…”

Źr.: WP