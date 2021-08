Wilfredo Leon zabrał głos po porażce polskich siatkarzy w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego w Tokio. Biało-Czerwoni przegrali z Francją 2:3. Leon wyraził nadzieję, że będzie miał szansę na wzięcie udziału w kolejnych igrzyskach.

Klątwa ćwierćfinałów trwa. Polscy siatkarze po raz kolejny właśnie na tym etapie odpadli z rywalizacji w turnieju olimpijskim. W Tokio Biało-Czerwoni, typowani jako jedni z głównych faworytów do medalu, przegrali 2:3 z Francją.

Po porażce zawodnicy nie kryli smutku. Od razu po ostatnim gwizdku łzami zalał się Bartosz Kurek. Nie on jeden zresztą nie mógł opanować emocji.

Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych porażkę siatkarzy postanowił skomentować Wilfredo Leon. Zawodnik był jednym z najjaśniejszych punktów polskiej reprezentacji podczas całego turnieju. „Dałem z siebie wszystko… ale to nie wystarczyło” – napisał na Instagramie. „Zeszła noc była bardzo smutna dla nas wszystkich. Straciliśmy szansę na spełnienie marzeń” – dodał.

Wilfredo Leon podziękował kibicom za wszystkie dodające otuchy wiadomości. Wyraził również nadzieję, że za trzy lata w Paryżu będzie mógł ponownie zagrać na igrzyskach. „Teraz jesteśmy w domu i mamy czas przemyśleć, co mogliśmy zrobić lepiej. Mam nadzieję, że będę mógł wziąć jeszcze udział w kolejnych igrzyskach, po których wrócę do Polski w innym nastroju. Dziękuję bardzo za wszystkie wiadomości dodające otuchy. To dla mnie bardzo ważne. Po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że mamy najlepszych kibiców!” – zakończył.

Żr.: Instagram/wilfredo_leon_official