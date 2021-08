Aleksiej Spiridonow znowu przypomniał o sobie polskim kibicom. Rosyjski siatkarz w obrzydliwy sposób wyśmiewał porażkę reprezentacji Polski w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich. Odpowiedział mu mistrz świata, Marcin Możdżonek.

Nasi siatkarze odpadli z igrzysk olimpijskich w Tokio, przegrywając 2:3 z Francją. Po zakończeniu ćwierćfinału cała nasza reprezentacja była załamana. Pojawiły się nawet łzy.

– Byliśmy w stanie kontrolować mecz w trzech pierwszych setach. W czwartym rywale zaczęli grać lepiej. Nasz każdy błąd ważył podwójnie. Od czwartego seta Francuzi byli lepsi i dlatego przegraliśmy – mówił trener Vital Heynen w rozmowie z Eurosportem.

Spiridonow ordynarnie o porażce Polaków. Dostał ostrą odpowiedź

Porażkę Polaków komentował cały siatkarski świat. Niestety, wśród opinii znalazły się również takie, które nie mają nic wspólnego z duchem sportowej rywalizacji. Z pewnością autorem jednego z takich komentarzy jest Aleksiej Spiridonow.

Rosyjski siatkarz wielokrotnie obrażał Polaków i tym razem zrobił to samo. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie polskiego zespołu świętującego zdobycie mistrzostwa. Spiridonow podpisał je: „Polska ku…a” i podziękował Francuzom za zwycięstwo.

Pod adresem Rosjanina padło wiele słów potępienia. Spiridonow obraził jeszcze Bartosza Kurka. Pokazał zdjęcie zapłakanego reprezentanta Polski, dodając napis: „Nie przeżywaj, musisz żyć, żeby być beznadziejnym„.

Do sprawy odniósł się mistrz świata Marcin Możdżonek. – To jest szczególna osobowość. W tym negatywnym znaczeniu. To jest po prostu idiota i kretyn. Nie boję się użyć takich słów – powiedział w programie „Hejt Part” w Kanale Sportowym.