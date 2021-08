Polscy siatkarze przegrali z Francuzami w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego w Tokio. Po raz kolejny właśnie na tym etapie odpadamy z igrzysk. Porażkę Biało-Czerwonych błyskawicznie skomentował Aleksiej Spiridonow.

Wtorek w Tokio zakończył się dla Biało-Czerwonych bardzo smutno. Polscy siatkarze przegrali 2:3 z Francją w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego i po raz kolejny właśnie na tym etapie odpadają z rywalizacji. Polacy prowadzili najpierw 1:0, a następnie 2:1, jednak pod koniec to Francuzi zachowali więcej sił i byli górą.

Porażka Biało-Czerwonych to ogromna niespodzianka. Wiele osób było zgodnych, że to Polacy byli faworytami nie tylko do medalu, ale wręcz do zwycięstwa w całym olimpijskim turnieju. Niestety, tym razem znów się to nie uda.

Porażki Polaków nie omieszkał skomentować w mediach społecznościowych Aleksiej Spiridonow. Rosyjski siatkarz znany jest z tego, że regularnie obraża Biało-Czerwonych siatkarzy oraz kibiców. Tym razem zamieścił zdjęcie zwycięskiej polskiej drużyny z podpisem „Poland ku**a”. Podziękował również Francuzom za zwycięstwo.

Żr.: Instagram/spirik15