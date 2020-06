Jacek Wilk wywołał niemałe zamieszanie swoją wypowiedzią dla radia TOK FM. Polityk Konfederacji zapewnił, że w pierwszej turze wyborów zagłosuje na Krzysztofa Bosaka. Jednak dodał, że być może w drugiej turze wyborów, będzie trzeba zagłosować na… Trzaskowskiego.

„To, co powiem, będzie wyłącznie moim zdaniem, ponieważ takich uzgodnień czy rozmów jeszcze nie było w ramach Konfederacji. Jest oczywiste, że zrobimy wszystko, co możemy, żeby to Krzysztof Bosak był w II turze i wygrał” – zaczął Wilk.

„Moim zdaniem, żeby było jasne, będziemy stawać przed klasycznym wyborem mniejszego zła.” – ocenił Wilk. „Dla Konfederacji wrogiem nie jest ani PO, ani PiS, tylko PO-PiS, czyli formacja socjalistyczna, która ewidentnie ciągnie Polskę w złym kierunku” – dodał.

„Największym problemem Polski jest ta dyktatura większości, czyli rozkwit demokracji w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego, który lekceważy sobie obowiązujące prawo i konstytucja mu raczej przeszkadza w rządzeniu”. – tłumaczył Wilk. „Więc Rafał Trzaskowski, przy wszystkich jego wadach, ale ma niestety jedną, niekwestionowaną zaletę, która może być cenna w tych okolicznościach: może tę dyktaturę wetować” – powiedział.

.@JacekWilkPL, @KONFEDERACJA_ w Poranku @Radio_TOK_FM – Gdyby @krzysztofbosak nie dostał się do drugiej tury, trzeba będzie zagryźć zęby, przekreślić obecnego prezydenta i zagłosować na @trzaskowski2020 pic.twitter.com/YPZ48lwirD — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) June 12, 2020

„Wobec tego moim zdaniem nie będzie innej opcji, innego wyjścia, tylko zagryźć zęby, przekreślić obecnego prezydenta, gdyż on jest notariuszem tego, co robi obóz rządzący i, powiem wprost: postawić krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim. Mimo że jest kandydatem niedobrym, będzie miał możliwość wetowania tego wszystkiego, co przychodzi z Sejmu” – powiedział Wilk.

Po tym jak w sieci wybuchła burza, Wilk tłumaczył na Twitterze, że to wyłącznie jego opinia. Zapewnił, że nie należy jej traktować jako rekomendacji partii Konfederacja do określonego głosowania w II turze.

UWAGA!

Jest bezczelną manipulacją, jakobym choćby sugerował, że Konfederacja daje jakiekolwiek rekomendacje ws II tury!



– Konfederacja NIE DAJE ŻADNYCH REKOMENDACJI W TYM ZAKESIE!



Z każdym dniem szanse na wejście do II tury przez K.

Bosaka wyraźnie rosną i o to teraz walczymy! — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) June 12, 2020

Źr. tvp.info ; twitter