Robert Winnicki opublikował w mediach społecznościowych treść listu, jaki skierował do ambasadora Niemiec w Polsce. W jego treści poseł Konfederacji apeluje o natychmiastowe zablokowanie budowy gazociągu Nord Stream 2.

Przed ambasadą Niemiec w Polsce odbyła się dzisiaj pikieta przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2. Uczestniczący w niej Robert Winnicki przekazał pracownikom placówki list zaadresowany do ambasadora Niemiec. „W imieniu swoim, mojej formacji politycznej, ale również wyrażając opinię zdecydowanej większości Polaków apeluję do rządu Republiki Federalnej Niemiec o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2.” – pisze poseł Konfederacji.

„Projekt budowy drugiej nitki gazociągu jawnie godzi w długofalowe, polskie i niemieckie interesy, bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz całej Europy. Nord Stream 2 stanowi sprzeniewierzenie się zasadom solidarności i współpracy państw Unii Europejskiej” – uzasadnia w dalszej treści listu Winnicki.

Winnicki ostrzega przed uzależnieniem od Rosji

Polityk Konfederacji przypomniał słowa byłego szefa Komisji Europejskiej, Jeana-Clauda Junckera. Przed laty stwierdził, że Europa powinna odejść od Rosji, jako głównego dostarczyciela energii. „Dzisiaj Niemcy w tym obszarze prowadzą zupełnie inną politykę, godzącą w sens istnienia europejskiej wspólnoty” – podkreślił Winnicki.

Poseł zaznaczył, że uzależnienie wyłącznie od jednego dostawcy w przyszłości może skutkować chęcią wpływania na decyzje polityczne. „Federacja Rosyjska wielokrotnie udowodniła już, że nie waha się sięgać po takie metody” – stwierdził Winnicki.

