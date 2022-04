Robert Winnicki nie wytrzymał, gdy dowiedział się, że Rosjanie straszą wyburzeniem polskiego cmentarza w Katyniu. Poseł Konfederacji za pośrednictwem mediów społecznościowych wskazał, co będzie należało zrobić w takiej sytuacji.

Rosjanie planują wyburzenie polskiego cmentarza w Katyniu lub przynajmniej chcą tym zagrozić. Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował nagranie ukazujące ciężki sprzęt przywieziony na teren cmentarza.

„Smoleńscy urzędnicy i lokalni działacze przywieźli ciężki sprzęt na polski cmentarz wojskowy w Katyniu i zagrozili zniszczeniem go w odpowiedzi na »wyburzenie sowieckich pomników w Polsce«. Zaczęli też petycję, aby raz na zawsze rozwiązać »kwestię katyńską«” – napisał Giczan.

Bardzo dosadnie zareagował na te wieści Robert Winnicki. Poseł wskazał kierunek działania, jaki powinny podjąć polskie władze, gdyby Rosjanie rzeczywiście zdecydowali się na zniszczenie polskiego cmentarza w Katyniu.

„Wyburzyć wszystkie sowieckie pomniki w Polsce powinniśmy już dawno ale jeśli ta swołocz podniesie rękę na katyńskie groby to trzeba to będzie zrobić niezwłocznie i dodatkowo zastanowić się co dalej z sowieckimi cmentarzami” – napisał Winnicki na Twitterze.

Wyburzyć wszystkie sowieckie pomniki w Polsce powinniśmy już dawno ale jeśli ta swołocz podniesie rękę na katyńskie groby to trzeba to będzie zrobić niezwłocznie i dodatkowo zastanowić się co dalej z sowieckimi cmentarzami. https://t.co/vtq4UgNUow — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) April 15, 2022

Źr. twitter; wmeritum.pl; dorzeczy.pl