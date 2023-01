Prezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji Robert Winnicki na antenie Radia Plus usłyszał pytanie o to, czy po wyborach parlamentarnych może dojść do koalicji Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zaskoczył, bo nie wykluczył takiej możliwości.

Koalicja Konfederacji i PiS? „Pytanie, czy potencjalny koalicjant jest na przykład gotowy odrzucić unijną politykę klimatyczną. Niczego nie można wykluczyć” – odparł Winnicki.

Poseł zapowiedział, że Konfederacja będzie stawiać swoim potencjalnym koalicjantom konkretne wymagania i postulaty. „W zakresie niezadłużania Polski, w zakresie odrzucenia jakichś rojeń o 4-dniowym dniu pracy, w zakresie odrzucenia polityki klimatycznej UE” – wymieniał.

„Zobaczymy, kto w ogóle będzie gotów rozmawiać o tych sprawach. Ten PiS, który rządzi, który zamiast stawiać na przedsiębiorczość Polaków będzie oskładkowywał umowy cywilno-prawne w ramach kolejnego kamienia milowego, to nie jest PIS, który byłby dla nas partnerem” – powiedział Winnicki.

Winnicki dodał, że aby doszło do jakiejś współpracy, to „musiałby to być zupełnie inny PiS”.

Niedawno o możliwości takiej koalicji mówił też Bolesław Piecha z PiS. J”est Konfederacja, nie wykluczam koalicji z Konfederacją, ale pewne osoby, które utrzymałyby swoją pozycję, byłyby dla nas trudne do zaakceptowania, mam tu na myśli posła Brauna” – mówi. „Oprócz Brauna, to tam można byłoby się dogadać” – podsumował polityk.

