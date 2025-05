Przemysław Wipler wystąpił na odbywającej się w Rzeszowie konferencji CPAC, w której uczestniczyli najważniejsi politycy PiS, ale też przedstawiciele rządu USA. Poseł Konfederacji zaskakująco otwarcie poparł jednego z kandydatów walczących o prezydenturę w II turze.

„Kilka dni temu głosowałem, jak prawie trzy miliony Polaków, na Sławomira Mentzena. Głosowałem, ponieważ jest uosobieniem wartości, które są dla mnie ważne” – mówił Wipler na CPAC. „Będziemy musieli wybrać między dwoma kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury” – dodał.

Wipler przypomniał, że Rafał Trzaskowski niegdyś popierał adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. „Obawiam się, że jeśli zostanie prezydentem, to takie przepisy zostaną wprowadzone” – dodał. Zauważył również, że kandydat KO na pewno podpisze kontrowersyjną ustawę o mowie nienawiści zawetowaną przez Andrzeja Dudę.

„Apeluję do was wszystkich. Pójdźcie na najbliższe wybory i zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu” – przekonywał. Chwilę później na sali rozległy się brawa. „Pan Karol Nawrocki w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem podpisał się pod wszystkim ośmioma postulatami ważnymi dla nas. Mam nadzieję, że będzie słowny, jeżeli jako polski prezydent będzie miał szansę wypełnić to publiczne zobowiązanie” – mówił Wipler.

„Musimy się zmobilizować, zmobilizować naszych bliskich, ponieważ wszystko w co wierzymy może być zagrożone, gdyby wygrał Rafał Trzaskowski” – powiedział. „Musimy przerwać, to co się dzieje. Mam nadzieję, że zmiana, która zajdzie w najbliższą niedzielę zakończy te złe, szkodliwe dla Polski rządy” – podsumował Wipler. Następnie uścisnął dłoń Karola Nawrockiego.

Źr. Interia