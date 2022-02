Brytyjskie media poinformowały w piątek o śmierci z powodu zakażenia wirusem Lassa. Choroba pojawiła się u członków rodziny, która niedawno wróciła z Afryki Zachodniej. Na szczęście wygląda na to, że ryzyko rozprzestrzenienia się choroby jest bardzo niskie.

Wirus powoduje chorobę zwaną gorączką Lassa. Najczęściej występuje on w krajach Afryki Zachodniej. Złapać ją można poprzez kontakt z żywnością lub przedmiotami gospodarstwa domowego, która były zanieczyszczone wydzielinami zakażonych szczurów.

Teraz pierwsze od lat przypadki zakażenia wirusem Lassa wykryto w Wielkiej Brytanii. Zakażeni to członkowie rodziny, która niedawno wróciła z Afryki Zachodniej. Niestety, brytyjskie media poinformowały w piątek, że jedna z zakażonych osób zmarła. To osoba pochodząca z Bedfordshire, hrabstwa położonego we wschodniej Anglii.

Na szczęście wygląda na to, że wirus łatwo nie rozprzestrzenia się między ludźmi, dzięki czemu ryzyko szerszego zakażenia jest niewielkie. „Ogólne ryzyko dla społeczeństwa jest bardzo niskie” – powiedziała dr Susan Hopkins, główna doradczyni medyczna w Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego.

Żr.: The Independent