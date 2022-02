Prof. Włodzimierz Gut odpowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” na słowa Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia w ostatnim wywiadzie dla „Faktu” stwierdził, że widać oznaki zakończenia pandemii w naszym kraju. W najbliższej perspektywie zapowiedział znoszenie restrykcji.

Minister zdrowia w rozmowie z „Faktem” stwierdził, że już wkrótce powinny pojawić się decyzje dotyczące stopniowego znoszenia obostrzeń. „Myślę, że w perspektywie miesiąca, bo przewidujemy, że ta piąta fala będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni, będę rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego. W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszaniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji” – powiedział.

Na słowa Adama Niedzielskiego odpowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Włodzimierz Gut. „Nie polski minister zdrowia ogłaszał pandemię i nie od ją będzie odwoływał. Mamy sytuację, w której różnice zakażeń wynoszą z tygodnia na tydzień 16 procent. Przy niepewności wyniku, czyli liczby zgłoszonych zakażeń, nie odważyłbym się mówić o początku końca pandemii” – stwierdził.

Wirusolog nie ma wątpliwości, że „jeszcze parę milionów będzie musiało zachorować”. „Będą nowe warianty, to nieuniknione, ponieważ taka jest cecha wirusów RNA. Sam Omikron nie jest jednorodny, jest tych wariantów dość dużo. Porównywanie zjadliwości wariantów jest oszukańcze, bo wiemy, że wirus inaczej zachowuje się w populacji młódek, a inaczej w populacji średniej i starszej. Nie widziałem analizy, która uwzględniłaby te parametry” – powiedział.

Żr.: Rzeczpospolita, Fakt