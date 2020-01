Wygląda na to, że relacje między Michałem Wiśniewskim i jego byłą żoną Mandaryną znacznie się w ostatnim czasie poprawiły. Oboje spędzili wspólnie Sylwestra w Zakopanem. Oczywiście wszystko dla dobra dzieci.

Michał Wiśniewski znany jest z tego, że jego życie prywatne jest mocno skomplikowane. W 2019 roku wokalista Ich Troje rozwiódł się z Dominiką Tajner, ale na nowy związek nie trzeba było długo czekać. Kilka tygodni temu oświadczył się nowej partnerce.

Tymczasem wygląda na to, że znaczącej poprawie uległy jego relacje z Mandaryną – jedną z jego byłych żon. Para nie planuje raczej powrotu do wspólnego związku – artystka jest od lat w szczęśliwym związku. Dla dobra dzieci udało im się dojść po latach do porozumienia na tyle, że potrafią nie tylko zachować kontakt, ale również razem imprezować.

Na Instagramie Michała WIśniewskiego pojawił się krótki film pokazujący moment ze wspólnego Sylwestra. Wiśniewski i Mandaryna spędzili ten dzień w Zakopanem.

Źr.: Instagram/m_wisniewski1972