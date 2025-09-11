Od czasu Brexitu podróż do Wielkiej Brytanii wymaga dodatkowych formalności. Warto więc dokładnie sprawdzić, komu potrzebna jest wiza do UK i jakie dokumenty należy przygotować przed wyjazdem.

Wielka Brytania nie jest już częścią Unii Europejskiej, co oznacza, że nie obowiązują uproszczone zasady podróżowania na Wyspy. Podróż do tego kraju wymaga więc wcześniejszego przygotowania, a w wielu przypadkach złożenia wniosku wizowego. Warto poznać aktualne zasady i upewnić się, czy nie obejmuje nas konieczność posiadania wizy.

Jakie dokumenty potrzebne są do wjazdu na teren UK?

Wjazd na teren Wielkiej Brytanii wymaga posiadania odpowiednich dokumentów. Dowód osobisty już nie wystarczy. Konieczny jest paszport, którego ważność musi obejmować cały okres pobytu. Jeśli nie mamy wykupionego biletu powrotnego, paszport musi być ważny 6 miesięcy. Trzeba również pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia ważności paszportu w trakcie podróży mogą pojawić się trudności z powrotem czy przedłużeniem pobytu. Więcej o wizach do UK można przeczytać na stronie: https://www.serwiskonsularny.pl/wizy-do-wielkiej-brytanii/.

Od 2 kwietnia 2025 roku dla obywateli Polski obowiązuje elektroniczna autoryzacja podróży (ETA). Oznacza to, że osoby przyjeżdżające w celach turystycznych, rodzinnych czy biznesowych muszą przed podróżą uzyskać elektroniczną autoryzację, która jest powiązana z paszportem i sprawdzana przy odprawie granicznej. To dodatkowy wymóg dla obywateli Polski objętych ruchem bezwizowym.

Komu potrzebna jest wiza do UK?

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wielu Polaków zastanawia się, czy potrzebują wizy. Wizę do UK muszą posiadać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 6 miesięcy lub chcą podjąć tam pracę. Polacy i inni obywatele państw UE nie muszą ubiegać się o wizę w przypadku krótkoterminowych podróży turystycznych lub służbowych, o ile ich pobyt nie przekracza 6 miesięcy. Jednak już podjęcie pracy, studiów czy dłuższy pobyt wiążą się z koniecznością złożenia wniosku o odpowiednią wizę.

Wyjątkiem są osoby, które posiadają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej. One nie muszą obawiać się nowych formalności wizowych. Szczegółowe informacje i pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oferuje Serwis konsularny, który wspiera podróżnych w skomplikowanych procedurach.

Jakie są rodzaje wiz do UK?

Wielka Brytania oferuje kilka podstawowych rodzajów wiz, które zależą od celu podróży. Najczęściej spotykane to:

Wiza turystyczna – dla osób objętych obowiązkiem wizowym, które chcą wyjechać do Wielkiej Brytanii w celach wypoczynkowych.

– dla osób objętych obowiązkiem wizowym, które chcą wyjechać do Wielkiej Brytanii w celach wypoczynkowych. Wiza rodzinna – dla osób, które mają na Wyspach członka rodziny.

– dla osób, które mają na Wyspach członka rodziny. Wiza pracownicza – wymagana dla wszystkich, którzy planują podjąć pracę w brytyjskich firmach. Istnieje kilka jej typów, np. dla wykwalifikowanych pracowników czy w ramach transferu wewnątrz firmy.

– wymagana dla wszystkich, którzy planują podjąć pracę w brytyjskich firmach. Istnieje kilka jej typów, np. dla wykwalifikowanych pracowników czy w ramach transferu wewnątrz firmy. Wiza studencka – dla osób planujących naukę w szkołach średnich, na kursach językowych czy uczelniach wyższych.

– dla osób planujących naukę w szkołach średnich, na kursach językowych czy uczelniach wyższych. Wiza biznesowa – dla przedsiębiorców i osób delegowanych w celach zawodowych.



Każda z wiz ma swoje szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów, terminów i opłat. Złożenie wniosku wymaga przygotowania odpowiednich zaświadczeń. Warto również pamiętać, że od 2 kwietnia 2025 roku obowiązkowa jest elektroniczna autoryzacja ETA, nawet w przypadku krótkoterminowych wizyt, które same w sobie nie wymagają wizy.

Podróż do Wielkiej Brytanii wymaga dziś większej staranności i przygotowania niż przed Brexitem. Osoby planujące pobyt powinny upewnić się, czy potrzebują wizy i jakie dokumenty będą im potrzebne. Trzeba też pamiętać o obowiązku uzyskania elektronicznej autoryzacji ETA. Odpowiednie przygotowanie do podróży to podstawa udanego pobytu.

Materiał zewnętrzny

Fot. pexels.com