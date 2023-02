Ważny moment wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent Andrzej Duda ogłosił pomysł zacieśnienia relacji polsko-amerykańskich. Padła ważna deklaracja.

Trwa wizyta Joe Bidena w Polsce. Amerykański prezydent zwrócił się do Polaków oficjalnym wystąpieniu. Padły ważne deklaracje bezpieczeństwa i zapewnienia o chęci zacieśnienia współpracy z naszym krajem.

W reakcji na wizytę Bidena, prezydent Andrzej Duda wyraził uznanie dla wczorajszej wizyty amerykańskiego prezydenta za naszą wschodnią granicą.

– Wszyscy patrząc na to, co pan zrobił wczoraj, po prostu wierzymy w to, że rzeczywiście Ameryka jest w stanie ład światowy utrzymać, upilnować i pokazać wszystkim napastnikom, którzy chcą zniszczyć innym ludziom życie, którzy chcą być zaborczy wobec innych państw, które chcą niewolić inne narody, że nie ma zgody demokratycznej wspólnoty, którą reprezentują USA, na takie zachowanie, na takie działanie – podkreślił.

Ważny moment podczas wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent zapowiada działania

Duda przedstawił także swój pomysł na zacieśnienie relacji na linii Warszawa-Waszyngton. – Jesteśmy tutaj razem z premierem na tym spotkaniu. Pan premier jako szef rządu i ten, który, można powiedzieć, w związku z tym dzierży w swoich rękach odpowiedzialność za większość parlamentarną dzisiaj, w 2025 roku będzie polska prezydencja w UE – zaznaczył.

– Chcemy i podejmiemy jeszcze w tym roku w maju specjalną uchwałę w tej sprawie. Chcielibyśmy aby ta uchwała była na rocznicę naszej obecności w UE, żeby nasza prezydencja odbywała się pod hasłem zacieśnienia więzi transatlantyckich, więcej Ameryki w Europie, silniejsze więzi UE z USA, więcej współpracy między UE a USA w kwestiach gospodarczych, bezpieczeństwa, tym wszystkim co jest dla nas ważne – dodał.

