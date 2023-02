We wtorek Joe Biden wygłosi swoje przemówienie w Warszawie. Wcześniej amerykański prezydent przebywał w Kijowie, skąd wrócił do Polski pociągiem. Co znajdowało się we wnętrzu wagonu, którym podróżował Biden?

W poniedziałek Joe Biden przebywał w Kijowie, gdzie spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca zapewnił Zełenskiego o dalszym wsparciu ze strony zachodniego świata i zapowiedział wymierną pomoc.

Po spotkaniu z ukraińskim prezydentem Biden wsiadł w pociąg i pojechał do Polski. We wtorek w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, amerykański prezydent wygłosi swoje przemówienie.

W sieci opublikowane zostało zdjęcie, na którym widać powrót Bidena z Ukrainy do Polski. Przywódca siedzi przy stole wewnątrz wagonu kolejowego, który – jak się okazało – modernizowała dla ukraińskich kolei polska firma.

Biden wracał wagonem, który modernizowali Polacy. Co się w nim znajduje?

Wagon był modernizowany przez bydgoską PESĘ, czyli polskie przedsiębiorstwo produkujące i remontujące pojazdy szynowe. – Prezydent Joe Biden @POTUS w drodze z Kijowa do Polski w wagonie specjalnym zmodernizowanym przez @pesabydgoszcz – napisali na Twitterze przedstawiciele firmy.

Ujawnili również, co znajdowało się we wnętrzu wagonu, którym jechał Joe Biden. Okazuje się, że jego wyposażenie było naprawdę bogate i dostosowane do rangi amerykańskiego prezydenta.

– Pojazd dla Kolei Lwowskiej z roku 2005 , na wózkach o zmiennym rozstawie kół, w środku salon, sypialnie, kuchnia i toalety, klimatyzacja. Prędkość do 160 km/h – czytamy na profilu PESY w serwisie Twitter.

